«Менеджеры по продажам и администраторы»: Назван топ вакансий с удаленкой
Глава молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая заявила НСН, что все больше российских компаний предлагают соискателям работу удаленно или в гибридном графике.
Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, что на сегодняшний день специалисты наблюдают изменение сфер с предложениями гибридного или удаленного формата работы.
По ее словам, заметный прирост числа вакансий с возможностью работать из дома показали сферы продаж, администрирования и высшего менеджмента.
«Сильнее всего выросло количество удаленных вакансий для менеджеров по продажам, административного персонала, они увеличились более чем в три раза. Кроме того, заметно увеличение вакансий с удаленным и гибридным форматов работы для высшего менеджмента. Чаще всего удаленную работу предлагают директорам по информационным технологиям», - заключила эксперт.
Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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