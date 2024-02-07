«Менеджеры по продажам и администраторы»: Назван топ вакансий с удаленкой

По ее словам, заметный прирост числа вакансий с возможностью работать из дома показали сферы продаж, администрирования и высшего менеджмента.

«Сильнее всего выросло количество удаленных вакансий для менеджеров по продажам, административного персонала, они увеличились более чем в три раза. Кроме того, заметно увеличение вакансий с удаленным и гибридным форматов работы для высшего менеджмента. Чаще всего удаленную работу предлагают директорам по информационным технологиям», - заключила эксперт.

Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

