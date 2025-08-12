«Не живите одни днем»: Сумма сбережений должна покрывать расходы на два года

Экономист Александр Разуваев заявил НСН, что россияне зачастую живут одним днем, а вместо вклада предпочитают «отдых в Турции». 

В рамках сбережений необходимо иметь сумму расходов на два года, заявил в беседе с НСН экономист Александр Разуваев.

Эксперты холдинга "Ромир" оценили финансовые привычки россиян на лето 2025 года. Так, согласно исследованию, 45% граждан в июле этого года отметили отсутствие сбережений. Однако на фоне этой цифры выросла доля россиян, предпочитающих хранить накопления исключительно в рублях - 48%. По данным исследования, снизилось число тех, кто до сих пор держит сбережения только в долларах (их доля составила 0,3%). Разуваев рассказал, сколько денег нужно иметь «на всякий случай».

«Финансовая необразованность и глупость»: Виктория Боня осудила звезд за неуплату налогов

«То, что у 45% россиян не оказалось сбережений, говорит о том, что люди не умеют считать деньги. Они инфантильны, живут своими хотелками. Если у россиян есть деньги, они поедут в Турцию, а не положат на счет. У нас очень много людей, которые живут одним днем. Таких людей в России больше, чем в других крупных экономиках. Что делать с этим, я не знаю. Люди хотят в Турцию, хотят «здесь и сейчас». Зачастую совершаются покупки, которые вообще не нужны. Это проблема нашей нации, власти об этой проблеме не особо думают. А сбережения очень нужны, они помогают устоять в сложных жизненных ситуациях», - пояснил он.

Он отметил, что во всех книгах по финансовой грамотности речь идет о сбережениях по расходам на шесть месяцев, но лучше подстраховаться.

«Во всех книжках написано, что размер сбережений должен составлять ваши расходы на шесть месяцев. Я бы советовал все-таки иметь сумму ваших расходов на два года. Бывает так, что могут свалиться огромные расходы по здоровью или еще что-то. Если посмотреть на доходы и расходы внутри России, мы живем не хуже, чем в Европе. Но цены на импортные товары и услуги, включая врачей, выше всегда», - добавил собеседник НСН.

Одних только книг мало для достижения финансовых целей, человеку необходимо менять свое поведение и действовать, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры