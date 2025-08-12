«То, что у 45% россиян не оказалось сбережений, говорит о том, что люди не умеют считать деньги. Они инфантильны, живут своими хотелками. Если у россиян есть деньги, они поедут в Турцию, а не положат на счет. У нас очень много людей, которые живут одним днем. Таких людей в России больше, чем в других крупных экономиках. Что делать с этим, я не знаю. Люди хотят в Турцию, хотят «здесь и сейчас». Зачастую совершаются покупки, которые вообще не нужны. Это проблема нашей нации, власти об этой проблеме не особо думают. А сбережения очень нужны, они помогают устоять в сложных жизненных ситуациях», - пояснил он.

Он отметил, что во всех книгах по финансовой грамотности речь идет о сбережениях по расходам на шесть месяцев, но лучше подстраховаться.

«Во всех книжках написано, что размер сбережений должен составлять ваши расходы на шесть месяцев. Я бы советовал все-таки иметь сумму ваших расходов на два года. Бывает так, что могут свалиться огромные расходы по здоровью или еще что-то. Если посмотреть на доходы и расходы внутри России, мы живем не хуже, чем в Европе. Но цены на импортные товары и услуги, включая врачей, выше всегда», - добавил собеседник НСН.

Одних только книг мало для достижения финансовых целей, человеку необходимо менять свое поведение и действовать, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.

