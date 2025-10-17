СМИ: Актрису Наталью Варлей госпитализировали и прооперировали в Москве

Заслуженная артистка России Наталья Варлей, известная по фильму «Кавказская пленница», госпитализирована в одну из московских клиник из-за болей в кисти. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, актрисе провели эндоскопическое расширение — операцию, направленную на восстановление подвижности и снятие болевого синдрома в руке. Варлей сама обратилась за медицинской помощью. Подобное вмешательство проводится пациентам, перенесшим травму кисти, а также тем, кто испытывает нагрузку из-за длительной работы за компьютером.