СМИ: Актрису Наталью Варлей госпитализировали и прооперировали в Москве
Заслуженная артистка России Наталья Варлей, известная по фильму «Кавказская пленница», госпитализирована в одну из московских клиник из-за болей в кисти. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, актрисе провели эндоскопическое расширение — операцию, направленную на восстановление подвижности и снятие болевого синдрома в руке. Варлей сама обратилась за медицинской помощью. Подобное вмешательство проводится пациентам, перенесшим травму кисти, а также тем, кто испытывает нагрузку из-за длительной работы за компьютером.
Наталья Варлей в последние годы редко появляется на экранах, сосредоточившись на литературной и общественной деятельности.
Актриса известна как автор нескольких поэтических сборников, включая «Кружась над золотыми куполами», и регулярно принимает участие в творческих встречах и литературных вечерах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии
- СМИ: Актрису Наталью Варлей госпитализировали и прооперировали в Москве
- Трамп пошутил над реакцией Зеленского на идею тоннеля между Россией и Аляской
- Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
- Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
- Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
- Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
- «Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
- Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
- Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru