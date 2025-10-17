СК возбудил дело после взрыва на заводе «Авангард» в Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке, где пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело открыто по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК). Следователи устанавливают точное число пострадавших и причины инцидента.