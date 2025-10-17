Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко назначен на должность заместителя министра транспорта России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что Костюченко освобождается от прежней должности в связи с переходом в Минтранс, отмечает RT.
Игорь Костюченко занимал пост заместителя главы Росавтодора с 2018 года, курируя вопросы развития федеральной дорожной сети и реализации национальных проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
До этого он работал в структурах Минтранса и Федерального агентства железнодорожного транспорта, передает «Радиоточка НСН».
