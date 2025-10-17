Трамп пошутил над реакцией Зеленского на идею тоннеля между Россией и Аляской

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме с улыбкой отреагировал на слова украинского лидера, которому не понравилась идея строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

В ответ на вопрос журналиста Трамп назвал идею интересной и обратился к Зеленскому с просьбой поделиться своим мнением. Тот ответил, что проект ему не нравится, на что американский президент, рассмеявшись, заметил: «Я не думал, что она тебе понравится», отмечает RT.

Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля с использованием технологий компании Boring Company.

По его словам, проект может продемонстрировать передовые инженерные решения и укрепить транспортные связи между странами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияАляскаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры