Трамп пошутил над реакцией Зеленского на идею тоннеля между Россией и Аляской
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме с улыбкой отреагировал на слова украинского лидера, которому не понравилась идея строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
В ответ на вопрос журналиста Трамп назвал идею интересной и обратился к Зеленскому с просьбой поделиться своим мнением. Тот ответил, что проект ему не нравится, на что американский президент, рассмеявшись, заметил: «Я не думал, что она тебе понравится», отмечает RT.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля с использованием технологий компании Boring Company.
По его словам, проект может продемонстрировать передовые инженерные решения и укрепить транспортные связи между странами, передает «Радиоточка НСН».
