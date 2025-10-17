Трамп пошутил над реакцией Зеленского на идею тоннеля между Россией и Аляской

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме с улыбкой отреагировал на слова украинского лидера, которому не понравилась идея строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

В ответ на вопрос журналиста Трамп назвал идею интересной и обратился к Зеленскому с просьбой поделиться своим мнением. Тот ответил, что проект ему не нравится, на что американский президент, рассмеявшись, заметил: «Я не думал, что она тебе понравится», отмечает RT.