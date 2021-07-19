Исследование показало, кто чаще всего конфликтует из-за кондиционера
Трое из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, говорится в исследовании SuperJob.
Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами. Жалобы на неподходящий температурный режим, шум и невозможность сосредоточиться на работе обычны для тех, кто трудится в open space.
Согласно исследованию, около 58% сотрудников не хотели бы работать в таких пространствах, показал несколько лет назад опрос аналитического центра «Альфастрахования». Но аренда помещений с открытой планировкой обходится компаниям дешевле аренды отдельных офисов минимум на 40%.
Работодателям – арендаторам открытых офисных пространств приходится искать компромиссные условия труда, в том числе и температурный режим, устраивающий большинство сотрудников. При этом иногда случаются скандалы, пишут «Ведомости».
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова дала совет, как уснуть жаркой летней ночью.
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