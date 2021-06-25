Назван простой способ охладить квартиру без кондиционера
Перечислены способы охладить квартиру в жару без помощи кондиционера.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на дизайнера Светлану Серову, необходимо обратить внимание на шторы, закрывающие окна. При этом нужно избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. С обратной стороны штор можно пришить отражающую пленку.
Серова отметила необходимость как можно большего увлажнения помещения. А влажная уборка сразу охлаждает квартиру. «…Широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение», — отметила эксперт.
Кроме того, сон в жару могут облегчить шелковые простыни.
Суп – идеальная пища при температуре воздуха плюс 30 градусов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога, Маргариту Арзуманян.
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