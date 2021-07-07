Медик дала рекомендации, как уснуть в жару
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова дала совет, как уснуть жаркой летней ночью.
Эксперт порекомендовала перед сном положить наволочку и простыню в морозильник, чтобы охладить организм. При этом постельное белье должно быть из натуральных материалов: такие ткани способствуют терморегуляции.
«Также рядом с кроватью поставьте ведерко с холодной водой и периодически смачивайте запястья, шею – те места, где прощупывается пульс», — рассказала Чиркова в беседе с «Радио 1».
Кроме того, эксперт посоветовала спать под кондиционером или вентилятором «только в том случае, если вы не боитесь сквозняков», и порекомендовала пропустить дневной сон, чтобы избежать проблем с засыпанием ночью.
Также Чиркова отметила, что лучше отказаться от вечерних тренировок, чтобы не разогревать организм. Кроме того, в жару стоит отказаться от алкоголя, тяжелой белковой пищи и пить больше воды в течение дня.
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