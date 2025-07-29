Парламент Крыма предложил запретить использование произведений иноагентов
Крымский парламент намерен обратиться в Госдуму с предложением о запрете на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Он уточнил, что запрет также будет распространяться на граждан иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, россиян и российских компаний.
По его словам, «отдельные деятели культуры» посредством своего творчества распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют российские власти и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом их произведения «продолжают широко транслироваться».
«Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины? Они забыли о России... Их надо предать забвению», - заключил Константинов.
Ранее во Втором Западном окружном военном суде прокурор заявил, что видео экс-ведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), вызывают у россиян «чувство страха, беспомощности и незащищённости со стороны государства», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru