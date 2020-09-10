Испытание вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca прервалось из-за сбоя

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.

Эксперт предположил, что это необычная реакция. По его словам, при испытании российской вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным.

Собеседник НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».

В минувшую среду в Москве началась вакцинация жителей в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19. Препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти, отмечает RT.

В российских регионах вакцинация групп риска от коронавирусной инфекции начнется в ближайшее время, сообщали в пресс-службе Минздрава РФ. А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцины от COVID-19 в больших объемах в регионы России начнутся в ноябре ‒ декабре текущего года.

