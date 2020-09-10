Испытание вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca прервалось из-за сбоя
При испытании вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca произошел серьезный сбой.
Компания приостановила третью фазу испытания вакцины в США из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании. Природа этих побочных эффектов не уточняется, но представитель компании Ребекка Роббинс сообщила, что доброволец поправится.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.
Эксперт предположил, что это необычная реакция. По его словам, при испытании российской вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным.
Собеседник НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».
В минувшую среду в Москве началась вакцинация жителей в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19. Препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти, отмечает RT.
В российских регионах вакцинация групп риска от коронавирусной инфекции начнется в ближайшее время, сообщали в пресс-службе Минздрава РФ. А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки вакцины от COVID-19 в больших объемах в регионы России начнутся в ноябре ‒ декабре текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Новости за ночь: Украине предрекли «самоуничтожение» из-за Зеленского
- Новости за ночь: Аналитики провозгласили вступление мира в эпоху «беспорядка»
- Новости за ночь: В США призвали расширить санкции в рамках «акта Магнитского»
- На станции метро «Белорусская» в Москве поезд насмерть сбил пассажира
- Тихановская получила награду Экономического форума в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru