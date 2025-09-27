В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта
27 сентября 202506:49
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Как отметил глава области, обломки БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда.
«В результате... повреждены два нестационарных торговых объекта», - указал Бочаров.
Никто не пострадал.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в городе Стародуб после атаки БПЛА повреждена кровля в многоквартирном доме.
