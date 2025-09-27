В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Как отметил глава области, обломки БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда.

«В результате... повреждены два нестационарных торговых объекта», - указал Бочаров.

Никто не пострадал.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в городе Стародуб после атаки БПЛА повреждена кровля в многоквартирном доме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВолгоградская ОбластьВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры