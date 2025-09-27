В брянском Стародубе ВСУ атаковали многоквартирный дом

Украинские беспилотники атаковали город Стародуб Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», - подчеркнул губернатор.

По словам Богомаза, один БПЛА рухнул рядом с жилым домом. Жильцов временно эвакуировали. Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Ранее дрон ВСУ атаковал социальный объект в Шебекине Белгородской области, возник пожар.

ФОТО: РИА Новости
