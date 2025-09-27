В брянском Стародубе ВСУ атаковали многоквартирный дом
27 сентября 202505:40
Украинские беспилотники атаковали город Стародуб Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», - подчеркнул губернатор.
По словам Богомаза, один БПЛА рухнул рядом с жилым домом. Жильцов временно эвакуировали. Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших.
Ранее дрон ВСУ атаковал социальный объект в Шебекине Белгородской области, возник пожар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
- В брянском Стародубе ВСУ атаковали многоквартирный дом
- Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию после двух лет перерыва
- Китай успешно запустил метеоспутник Fengyun-3H
- Новая Зеландия отказалась признать Палестину из-за конфликта Израиля и ХАМАС
- Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь
- Джейсон Деруло захотел включить Москву в список городов своего тура
- Ким Чен Ын назвал первоочередным развитие ядерного потенциала КНДР
- Экс-командующего 58-й армией Попова этапировали в подмосковную колонию
- СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru