Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию после двух лет перерыва
Ирак после двухлетнего перерыва возобновит экспорт нефти в Турцию по трубопроводу Киркук-Джейхан. Об этом сообщает канал Rudaw, ссылаясь на заявление министерства природных ресурсов Иракского Курдистана.
Соответствующее соглашение было достигнуто после длительных переговоров по условиям возобновления поставок. Экспорт нефти стартует в 06.00 мск 27 сентября.
«Мы подготовились к возобновлению экспорта: включен счетчик на экспортной линии №46 к западу от города Заху, там находятся наши специалисты, которые будут отслеживать объем экспорта в Турцию», - рассказал источник в иракской госкомпании North Oil Company.
По его словам, на заполнение трубопровода уйдет один-два дня.
Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что Европа активно закупает российскую переработанную нефть у Индии, Турция так же занимается реэкспортом.
