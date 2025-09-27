ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила семь футболистов сборной Малайзии на год за фальсификацию документов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Ограничения касаются Факундо Гарсеса, Габриэля Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуки, Жоау Фигейреду, Джона Ирасабаля и Эктора Алехандро Хевель Серрано. Федерация подала в ФИФА запросы о праве на участие игроков и использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить футболистов на поле. Спортсменов включили в состав сборной Малайзии в матче третьего раунда квалификации Кубка Азии против сборной Вьетнама.

Игроков отстранили на 12 месяцев от любой деятельности, связанной с футболом, каждого обязали заплатить штраф в 2 тысячи швейцарских франков (почти 2,1 тысячи евро). При этом малайзийская Ассоциация футбола оштрафована на 350 тысяч швейцарских франков (374 тысячи евро). Игроки и федерация могут обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА.

Ранее Международная федерация футбола начала расследование связи нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с неправомерным владением бразильским клубом «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» и португальской «Алверкой». Спортсмену грозит отстранение от футбола на срок до двух лет.

