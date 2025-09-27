ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила семь футболистов сборной Малайзии на год за фальсификацию документов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Ограничения касаются Факундо Гарсеса, Габриэля Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоля Мачуки, Жоау Фигейреду, Джона Ирасабаля и Эктора Алехандро Хевель Серрано. Федерация подала в ФИФА запросы о праве на участие игроков и использовала поддельную документацию, чтобы иметь возможность выставить футболистов на поле. Спортсменов включили в состав сборной Малайзии в матче третьего раунда квалификации Кубка Азии против сборной Вьетнама.
Игроков отстранили на 12 месяцев от любой деятельности, связанной с футболом, каждого обязали заплатить штраф в 2 тысячи швейцарских франков (почти 2,1 тысячи евро). При этом малайзийская Ассоциация футбола оштрафована на 350 тысяч швейцарских франков (374 тысячи евро). Игроки и федерация могут обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА.
Ранее Международная федерация футбола начала расследование связи нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с неправомерным владением бразильским клубом «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» и португальской «Алверкой». Спортсмену грозит отстранение от футбола на срок до двух лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ
- ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта
- США отзовут визу президента Колумбии
- СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
- В брянском Стародубе ВСУ атаковали многоквартирный дом
- Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию после двух лет перерыва
- Китай успешно запустил метеоспутник Fengyun-3H
- Новая Зеландия отказалась признать Палестину из-за конфликта Израиля и ХАМАС
- Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru