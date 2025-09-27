Китай успешно запустил метеоспутник Fengyun-3H

Китай запустил спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в социальной сети WeChat.

Как отметили в ведомстве, пуск состоялся в субботу в 03:28 (22:28 мск пятницы) на космодроме Цзюцюань. Спутник запустили с помощью ракеты CZ-4C. Аппарат успешно выведен на солнечно-синхронную орбиту. Запуск стал 596-м для носителей серии CZ.

Fengyun-3H заменит своего предшественника Fengyun-3D. Новый спутник сократит цикл обновления используемых синоптиками метеоданных с 6 до 4 часов, при этом срок прогнозирования увеличится примерно на 24 часа. Кроме того, благодаря аппарату оперативность мониторинга стихийных бедствий вырастет почти вдвое.

Ранее с космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

