США отзовут визу президента Колумбии
США аннулируют визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к солдатам Соединенных Штатов. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.
Ведомство обратило внимание, что ранее колумбийский лидер вышел на улицу Нью-Йорка и «призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию».
«Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», - говорится в сообщении Госдепа в соцсети Х.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ему не дали визу для поездки в США на Генассамблею ООН. По словам политика он единственный из делегации РФ, кто третий год подряд не получает документ.
