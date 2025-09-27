США отзовут визу президента Колумбии

Ведомство обратило внимание, что ранее колумбийский лидер вышел на улицу Нью-Йорка и «призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию».

«Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями», - говорится в сообщении Госдепа в соцсети Х.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ему не дали визу для поездки в США на Генассамблею ООН. По словам политика он единственный из делегации РФ, кто третий год подряд не получает документ.

