СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Главу «Росатома» объявили в розыск в прошлом году. СБУ заочно обвиняет Лихачева в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Известно, что с 2022 года Алексей Лихачев числится в базе данных запрещенного украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России).

Ранее СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

