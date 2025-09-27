СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
27 сентября 202505:55
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
Главу «Росатома» объявили в розыск в прошлом году. СБУ заочно обвиняет Лихачева в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Известно, что с 2022 года Алексей Лихачев числится в базе данных запрещенного украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России).
Ранее СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.
