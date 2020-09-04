Названы сроки вакцинации населения России от COVID-19
Чтобы вакцинировать большую часть населения РФ от коронавируса COVID-19, понадобится от семи до 12 месяцев. Об этом заявил журналистам Александр Гинцбург – директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».
По словам Гинцбурга, после этого станет возможен экспорт живой вакцины за границу, передаёт РИА Новости.
Специалист также рассказал, что действия вакцины будет достаточно для защиты от любого количества возбудителя коронавируса.
4 августа стало известно, что вакцинацию от COVID-19 прошли мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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