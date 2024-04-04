«Исполняют закон?»: Букмекеров России предупредили о возможных задержаниях
Нет никаких технических документов по игорному бизнесу, в которых говорилось бы о том, как должен вестись тот же бухгалтерский учет, отметил в эфире НСН Дмитрий Слободкин.
На фоне задержания главы букмекерской компании «Мелбет» не исключено, что других букмекеров начнут проверять на исполнение законодательства, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что глава «Мелбет» Игорь Ляпустин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его называют одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний. Ляпустин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте бизнесмена. В рейтинге букмекерских компаний за 2023 года «Мелбет» занимала девятое место. На этом фоне Слободкин напомнил об отсутствии технических документов по игорному бизнесу.
«Будут ли другие задержания, будет зависеть от того, насколько букмекерская организация соблюдает действующее законодательство. Если она действует в рамках закона, исполняет все нормативно-правовые документы, которые приписаны, за что можно задержать человека? Если есть нарушения, связанные с организацией игорной деятельности, это другое дело. Но вопрос другой – по большому счету нет никаких технических документов по игорному бизнесу, в которых бы говорилось о том, как должен вестись бухгалтерский учет в таких организациях, какой стандарт, какие документы должны вестись по ставкам... Есть центральная контора, которая все ставки просматривает, но существуют еще, например, ставки непосредственно в самой конторе. То есть, можно через интернет ставку осуществить, а можно в самой конторе… Возникает вопрос, а как там дела обстоят, как с персональными данными?» – сказал Слободкин.
Комментируя задержание Ляпустина, он отметил, что под статьей о мошенничестве могут подразумеваться самые разные обстоятельства.
«Вопрос заключается в двух моментах. Первый – зарегистрирован ли он официально как букмекер в соответствующей службе букмекеров, где гарантируются ставки и так далее. Если это нелегальный сайт, если он просто оказывает услуги по приему ставок, то это вопрос другой, это уголовно наказуемое деяние. А если там вскрыты еще какие-то другие обстоятельства – незаконный прием ставок, обхождение уплаты налогов – это вопрос проверки, что она выявит, это уже вопрос второй. Мошенничество – это широкая статья, под ним много чего может подразумеваться», – резюмировал собеседник НСН.
Согласно информации в Едином реестра юридических лиц, Игорь Ляпустин числится гендиректором двух компаний – ООО «Мелофон» и ООО «Твоя ставка» (на нее записан тотализатор «Мелбет»). «Мелофон» владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками – «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце». Чистая прибыль «Мелофон» по итогам 2023 года составила 3,9 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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