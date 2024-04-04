«Исполняют закон?»: Букмекеров России предупредили о возможных задержаниях

На фоне задержания главы букмекерской компании «Мелбет» не исключено, что других букмекеров начнут проверять на исполнение законодательства, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что глава «Мелбет» Игорь Ляпустин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его называют одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний. Ляпустин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте бизнесмена. В рейтинге букмекерских компаний за 2023 года «Мелбет» занимала девятое место. На этом фоне Слободкин напомнил об отсутствии технических документов по игорному бизнесу.