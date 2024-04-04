«Исполняют закон?»: Букмекеров России предупредили о возможных задержаниях

Нет никаких технических документов по игорному бизнесу, в которых говорилось бы о том, как должен вестись тот же бухгалтерский учет, отметил в эфире НСН Дмитрий Слободкин.

На фоне задержания главы букмекерской компании «Мелбет» не исключено, что других букмекеров начнут проверять на исполнение законодательства, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что глава «Мелбет» Игорь Ляпустин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его называют одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний. Ляпустин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте бизнесмена. В рейтинге букмекерских компаний за 2023 года «Мелбет» занимала девятое место. На этом фоне Слободкин напомнил об отсутствии технических документов по игорному бизнесу.

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«Будут ли другие задержания, будет зависеть от того, насколько букмекерская организация соблюдает действующее законодательство. Если она действует в рамках закона, исполняет все нормативно-правовые документы, которые приписаны, за что можно задержать человека? Если есть нарушения, связанные с организацией игорной деятельности, это другое дело. Но вопрос другой – по большому счету нет никаких технических документов по игорному бизнесу, в которых бы говорилось о том, как должен вестись бухгалтерский учет в таких организациях, какой стандарт, какие документы должны вестись по ставкам... Есть центральная контора, которая все ставки просматривает, но существуют еще, например, ставки непосредственно в самой конторе. То есть, можно через интернет ставку осуществить, а можно в самой конторе… Возникает вопрос, а как там дела обстоят, как с персональными данными?» – сказал Слободкин.

Комментируя задержание Ляпустина, он отметил, что под статьей о мошенничестве могут подразумеваться самые разные обстоятельства.

«Вопрос заключается в двух моментах. Первый – зарегистрирован ли он официально как букмекер в соответствующей службе букмекеров, где гарантируются ставки и так далее. Если это нелегальный сайт, если он просто оказывает услуги по приему ставок, то это вопрос другой, это уголовно наказуемое деяние. А если там вскрыты еще какие-то другие обстоятельства – незаконный прием ставок, обхождение уплаты налогов – это вопрос проверки, что она выявит, это уже вопрос второй. Мошенничество – это широкая статья, под ним много чего может подразумеваться», – резюмировал собеседник НСН.

Согласно информации в Едином реестра юридических лиц, Игорь Ляпустин числится гендиректором двух компаний – ООО «Мелофон» и ООО «Твоя ставка» (на нее записан тотализатор «Мелбет»). «Мелофон» владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками – «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце». Чистая прибыль «Мелофон» по итогам 2023 года составила 3,9 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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