ФАС возбудила дело в отношении букмекера Pari из-за фото людей в рекламе

Как уточняется, сотрудниками Федеральной антимонопольной службы были выявлены факты использования компанией в своей рекламе азартных игр фотографий людей, что запрещено действующим законом «О рекламе».

«Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской конторы "Pari", которая распространялась в Интернете в августе-сентябре в 2023 году. В рекламном ролике использовались фотографии людей», - уточнили в пресс-службе ФАС.

Нарушение закона «О рекламе» приведет к административной ответственности букмекера.

Ранее ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

