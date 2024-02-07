ФАС возбудила дело в отношении букмекера Pari из-за фото людей в рекламе
В отношении букмера Pari заведено административное дело, сообщили в пресс-службе ФАС.
Как уточняется, сотрудниками Федеральной антимонопольной службы были выявлены факты использования компанией в своей рекламе азартных игр фотографий людей, что запрещено действующим законом «О рекламе».
«Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской конторы "Pari", которая распространялась в Интернете в августе-сентябре в 2023 году. В рекламном ролике использовались фотографии людей», - уточнили в пресс-службе ФАС.
Нарушение закона «О рекламе» приведет к административной ответственности букмекера.
Ранее ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru