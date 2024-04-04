СМИ: Гендиректора букмекера «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к МВД РФ.

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Отмечается, что следствие уже ходатайствовало об аресте Ляпустина. В Тверском районном суде Москвы сообщили, что к ним поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно данным, Ляпустину вменяют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее Мещанский районный суд российской столицы отправил под стражу бывшего генерального директора «СКА Арены» в Санкт-Петербурге Игоря Забирана. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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