Искусственный интеллект ставит более точные диагнозы, чем люди

В одной из ведущих клиник Бостона были проведены испытания нескольких моделей искусственного интеллекта, включая o1 от OpenAI. Ученые сравнили эффективность диагностики ИИ и медицинских специалистов в условиях, характерных для реальной клинической практики — при высокой загруженности и дефиците исходных данных.

На этапе первичной оценки пациентов, поступающих в реанимацию, ИИ продемонстрировал точность диагностики на уровне 79,7%, тогда как у наиболее опытных врачей этот показатель составил 75,9%. Заметное преимущество искусственного интеллекта проявилось в экстремальных ситуациях, где из-за нехватки времени невозможно было провести полноценный анализ медицинской истории пациента.

Ошибочные диагнозы могут быть причиной смерти примерно у 10% пациентов по всему миру. В США неверные постановки диагнозов входят в число ведущих причин летальных исходов, а в России каждый двадцатый медицинский случай сопровождается погрешностями в процессе диагностики.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ИИ не сможет заменить макроэкономистов, а сопредседатель комитета по СМИ Ассоциации менеджеров Надежда Плотникова отметила, что ИИ не сможет заменить журналистов.