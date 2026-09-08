Не до разговоров: Почему учителя не могут выявить опасный конфликт в школе

Учителя не могут выявить опасный конфликт в школе, так как у них просто нет времени на беседы с учениками, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.

«Учителя сегодня загружены так, что голову поднять невозможно. Учитель работает на две-три ставки, это касается и классного руководителя. У него просто нет времени и сил на то, чтобы поговорить с ребенком. Каждый день шесть-семь уроков, проверка домашнего задания, подготовка к урокам. Сил на реальную воспитательную функцию просто не остается. А нагрузка такая, потому что очень низкие зарплаты. Зачастую за ставку учитель получает меньше МРОТ», - отметил он.

Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

