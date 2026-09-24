В Совфеде заявили о сдвиге в переговорах по Украине

По его словам, на это указывает развитие переговорного процесса по Украине.

При этом сенатор указал, что ситуация остаётся сложной из-за того, что «полностью контролируется западноевропейским военно-политическим сообществом и НАТО».

«Ситуация непростая, но, по-моему, мы на правильном пути. Этот курс надо продолжить и завершить действительно долгосрочным мирным урегулированием», — заключил Карсин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».