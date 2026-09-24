Джонатан Альба покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

Отмечается, что было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Вместе с испанским специалистом клуб покинет и его тренерский штаб.

В «Ростове» указали, что в последнее время Альба и его коллеги совмещали работу в клубе и в сборной России.

«В сложившихся условиях руководство считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач «Ростова», которые требуют поступательной и системной работы», - говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского ФК «Арсенал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».