Джонатан Альба покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Джонатан Альба покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает пресс-слуба команды.
Отмечается, что было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Вместе с испанским специалистом клуб покинет и его тренерский штаб.
В «Ростове» указали, что в последнее время Альба и его коллеги совмещали работу в клубе и в сборной России.
«В сложившихся условиях руководство считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач «Ростова», которые требуют поступательной и системной работы», - говорится в сообщении.
Ранее Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского ФК «Арсенал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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