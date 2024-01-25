Иск Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей рассмотрят в марте
Иск народного артиста РФ Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской на 12 млн рублей принят судом к рассмотрению, сообщает РИА Новости.
Адвокат Александр Добровинский уточнил, что заседание должно пройти 11 марта в Замоскворецком суде столицы.
Он напомнил, что иск был подан иск 13 декабря, а задержка в действиях суда связана с праздниками.
«Как вы знаете, в новогодние праздники никто не работает, в том числе, суды. В январе начинают разбираться дела, в первую очередь, те, которые были начаты перед новым годом», — уточнил юрист, добавив, что попыток досудебного урегулирования конфликта не было.
Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru