Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венгрия и Словакия вынуждены закупать нефть и газ только у России из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, опубликовавший запись разговора американского лидера с журналистами в Белом доме.

По словам Орбана, Трамп подчеркнул, что Будапешт и Братиславу нельзя обвинять в отсутствии портов и трубопроводов, позволяющих диверсифицировать импорт. Венгерский премьер отметил, что отказ от российских энергоресурсов привел бы к падению экономики страны на 4% и росту счетов за электроэнергию.