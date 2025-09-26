Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Венгрия и Словакия вынуждены закупать нефть и газ только у России из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, опубликовавший запись разговора американского лидера с журналистами в Белом доме.
По словам Орбана, Трамп подчеркнул, что Будапешт и Братиславу нельзя обвинять в отсутствии портов и трубопроводов, позволяющих диверсифицировать импорт. Венгерский премьер отметил, что отказ от российских энергоресурсов привел бы к падению экономики страны на 4% и росту счетов за электроэнергию.
Орбан добавил, что ценит признание американского президента и настаивает на том, что интересы Венгрии будут определяться ее энергетической безопасностью и благополучием семей.
Премьер также заявил, что его страна не намерена подчиняться давлению со стороны Брюсселя, продолжая ставить внутренние интересы выше требований Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
