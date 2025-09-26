Правозащитник рассказал, чем СИЗО должны отличаться от колоний
Иван Мельников в эфире НСН поддержал идею расширить спектр платных услуг в следственных изоляторах.
Следственный изолятор кардинально отличается от колонии с точки зрения того, что здесь содержат под стражей невиновного человека, заявил НСН вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что содержание под стражей не должно «предполагать серьезных лишений». «Поэтому подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание»,— сказал он. Министр предложил расширить спектр платных услуг в части «материально-бытового и медико-санитарного обеспечения», пишет «Коммерсант». Мельников эту идею поддержал.
«Я считаю, что идея главы Минюста абсолютно правильна. Действительно, следственный изолятор кардинально отличается от колонии с точки зрения того, что здесь содержание под стражей по Конституции невиновного человека в любом случае. Поэтому не должно быть нарушений, связанных с любыми вопросами в плане здоровья, с комфортом пребывания в учреждении. Не должно быть никаких пыточных условий содержания. Ограничение допускается у нас в законодательстве только в контексте ограничения именно права на свободу», - пояснил он.
При этом Мельников призвал не забывать и о других проблемах в СИЗО.
«Поддерживаю идею о том, чтобы расширить спектр платных услуг. Но надо понимать, что на сегодняшний день в СИЗО огромное количество проблем существует. Мы с вами получаем огромное количество нарушений в целом условий содержания, побеги заключенных, огромное количество коррупции в ведомстве. Сегодня практически нет независимого общественного контроля», - заключил собеседник НСН.
В России могут снизить возраст уголовной ответственности по ряду правонарушений с 16 до 14 лет, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева в ходе выступления в Госдуме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
