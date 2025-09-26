Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман арестован по делу о взятке

Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство уточняет, что речь идет о событиях, произошедших несколько лет назад, когда Штокман занимал должность в городской администрации. По данным следствия, взятка составила миллионы рублей.

Штокман был доставлен в Московский районный суд Нижнего Новгорода вечером 26 июля. Утром того же дня Telegram-каналы писали, что его задержали в Сочи, после чего он был этапирован для проведения следственных действий.

В мэрии Нижнего Новгорода заявили, что Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации и опровергли сообщения о проведении обысков в городских структурах.

Штокман возглавлял департамент информационных технологий и цифровой инфраструктуры города с сентября 2020 года, затем занял пост первого заместителя главы администрации. В сентябре 2022 года он отправился на СВО, сохранив должность формально, но не выполняя обязанности. Окончательно он покинул пост 27 августа 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
