Европейские страны настороженно восприняли заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть утраченные территории. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам одного из собеседников издания, Трамп фактически переложил ответственность за помощь Киеву на Европу. В ЕС считают, что без американских поставок оружия и экономической поддержки изменить ситуацию на фронте невозможно.

Источник подчеркнул, что утверждения американского лидера о возможности восстановления контроля над всей территорией Украины силами ЕС звучат ошибочно. Он добавил, что Трамп «пытается не соприкасаться с реальностью».

Ранее Трамп заявил, что Киев может при поддержке ЕС вернуть все земли и «даже пойти дальше». Он также охарактеризовал экономическое положение России как «бумажный тигр», передает «Радиоточка НСН».

