СМИ: В ЕС назвали ошибочными слова Трампа о возврате Украине всех территорий

Европейские страны настороженно восприняли заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть утраченные территории. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам одного из собеседников издания, Трамп фактически переложил ответственность за помощь Киеву на Европу. В ЕС считают, что без американских поставок оружия и экономической поддержки изменить ситуацию на фронте невозможно.