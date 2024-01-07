Автор хита «По полюшку» подаст в суд на Любовь Успенскую
Автор песни «По полюшку» композитор Наталья Лапина готовит судебный иск против исполнительницы композиции Любови Успенской, сообщила газета «Московский комсомолец».
По информации издания, Лапина считает Успенскую виновной в нарушении авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. Автор песни утверждает, что певица исполняет ее композицию уже несколько лет, но не платит отчисления за авторские права.
Композитор отметила, что не давала Успенской разрешения исполнить «По полюшку» на новогоднем шоу.
Народный артист России Филипп Киркоров ранее подал в суд на Любовь Успенскую. Он требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, передает «Радиоточка НСН».
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