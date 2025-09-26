Кремль ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на этой неделе будут ждать реакции США на инициативу Владимира Путина о будущем Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ).
Российский лидер ранее предложил после истечения срока договора 5 февраля 2026 года еще в течение года добровольно соблюдать его ограничения, если Вашингтон ответит взаимностью.
По словам Путина, такой шаг мог бы создать основу для сохранения предсказуемости в сфере стратегических вооружений и снизить риски эскалации.
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Москвы и намерен лично прокомментировать его, передает «Радиоточка НСН».
