Кремль ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на этой неделе будут ждать реакции США на инициативу Владимира Путина о будущем Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ).

Российский лидер ранее предложил после истечения срока договора 5 февраля 2026 года еще в течение года добровольно соблюдать его ограничения, если Вашингтон ответит взаимностью.