Венгрия отвергла обвинения Зеленского в нарушении украинской границы

Министерство обороны Венгрии опровергло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинскую границу якобы пересекали венгерские разведывательные беспилотники.

В военном ведомстве подчеркнули, что венгерские вооруженные силы не совершали подобных полетов и не получали приказов на их проведение. Там добавили, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.

Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы

Ранее Зеленский заявил о нарушении границы «вероятно, венгерскими» дронами, при этом не представив никаких доказательств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на эти слова, заявив, что украинский лидер страдает «хунгарофобией» и видит «кошмары», передает «Радиоточка НСН».

