Венгрия отвергла обвинения Зеленского в нарушении украинской границы

Министерство обороны Венгрии опровергло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинскую границу якобы пересекали венгерские разведывательные беспилотники.

В военном ведомстве подчеркнули, что венгерские вооруженные силы не совершали подобных полетов и не получали приказов на их проведение. Там добавили, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.