Венгрия отвергла обвинения Зеленского в нарушении украинской границы
Министерство обороны Венгрии опровергло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинскую границу якобы пересекали венгерские разведывательные беспилотники.
В военном ведомстве подчеркнули, что венгерские вооруженные силы не совершали подобных полетов и не получали приказов на их проведение. Там добавили, что сообщения в СМИ не соответствуют действительности.
Ранее Зеленский заявил о нарушении границы «вероятно, венгерскими» дронами, при этом не представив никаких доказательств.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на эти слова, заявив, что украинский лидер страдает «хунгарофобией» и видит «кошмары», передает «Радиоточка НСН».
