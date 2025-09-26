Захарова: Россия обратится в суд ООН по делу о «Северных потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

Как уточнила дипломат, претензии основаны на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Эти документы предусматривают обязательный досудебный этап разрешения споров.

Сейчас, по ее словам, идет именно такая стадия урегулирования. Если вопрос не удастся решить на этом этапе, Москва намерена перевести дело в судебную плоскость.

Захарова подчеркнула, что в таком случае Россия обратится в Международный суд ООН, указывая на нарушение странами своих международных обязательств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
