«Перспективы есть»: Снижение грузовых авиаперевозок объяснили сезонностью
Всплеск грузовых авиаперевозок происходит под Новый год и День знаний, в остальное время ждать роста не приходится, сказал НСН бизнесмен Сергей Мишечкин.
Генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с НСН заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор.
Совокупные перевозки грузов российскими авиакомпаниями в 2022 году упали на 59,42%, до 599,05 тысяч тонн, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомился РБК. По этому показателю воздушный транспорт откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тысяч тонн. Мишечкин назвал авиационные перевозки более чувствительными, чем остальные.
«Картина очевидная: идет снижение международных рейсов, падение общего грузопотока из-за санкций. Авиационные перевозки более чувствительны, а весной еще традиционно происходит падение грузопотока, потому что завершаются праздники, срочных заказов меньше. Есть несколько пиков – Новый год, 1 сентября, а все остальное – либо падение, либо ровная ситуация», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что авиацией чаще доставляют срочные товары и перспективы для развития есть.
«Авиация всегда была для грузов, которые должны были доставить еще «вчера» – скоропортящиеся товары, сервисное оборудование. Перспективы все равно есть, дальние регионы никто не отменял. Что касается авиапарка, то определенные проблемы с запчастями есть, но мы держимся, партнеры держатся. Думаю, летний период будет ровный, а к осени снова пройдет всплеск перевозок», - резюмировал Мишечкин.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС, а не делать исключения в пользу интересов иностранных компаний.
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