«Нарисованные миллионы»: Россиянам пообещали снижение цен на недвижимость летом

«Спрос будет падать, поэтому может быть и не нужно в данной ситуации строить 100 млн квадратных метров. Либо работать над механизмами снижения себестоимости, тогда можно строить и больше. Проблема в том, что за счет снижения ипотеки за два последних года цены выросли на 30-40% и практически вышли на рубеж доступности. Население с меньшей ипотечной ставкой стало платить столько же, сколько они платили при высокой ставке. А сейчас выросли цены и выросла ставка. Естественно, рынок будет отыгрывать ситуацию назад. Если ставка не опустится, точно опустятся цены», - сказал Апрелев.

По его словам, грядущее снижение цен связано со снижением платежеспособности россиян.

«В апреле выдали в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Отсутствие интереса к ипотечному кредитованию неизбежно приведет к тому, что спрос будет и дальше снижаться. Большинство аналитиков прогнозирует, что с лета будет снижение цен, связанное со снижением платежеспособного спроса. Строить больше, чем строили, в данной истории можно только в том случае, если можно будет продавать дешевле», - указал эксперт.

По его словам, выход из ситуации все же есть.

«С учетом того, что строительная себестоимость растет, также как стоимость ипотеки и проектного финансирования, есть только одна возможность снижения себестоимости – снижение стоимости земельных участков под строительство. Если местные власти хотят сохранить темпы строительства хотя бы на прежнем уровне, им надо будет работать с инвесторами и девелоперами, и продавать земельные участки дешевле, чем они сейчас выставляются на торги», - считает вице-президент российской Гильдии риелторов.

При этом Апрелев усомнился в правдоподобности официальных цифр, высказав мнение, что обещанные 100 млн квадратов смогут «нарисовать».