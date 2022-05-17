«Нарисованные миллионы»: Россиянам пообещали снижение цен на недвижимость летом
Планы Минстроя построить 100 млн квадратов жилья нет смысла реализовывать без снижения себестоимости строительства, сказал в эфире НСН Константин Апрелев.
В России летом ожидается снижение цен на недвижимость из-за снижения платежеспособного спроса, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее стало известно, что Минстрой России разработал пессимистичный сценарий проекта строительной стратегии страны. По данным РБК, в соответствии с документом, к 2030 году будет введено не 120, а 100 млн квадратов жилья.
«Спрос будет падать, поэтому может быть и не нужно в данной ситуации строить 100 млн квадратных метров. Либо работать над механизмами снижения себестоимости, тогда можно строить и больше. Проблема в том, что за счет снижения ипотеки за два последних года цены выросли на 30-40% и практически вышли на рубеж доступности. Население с меньшей ипотечной ставкой стало платить столько же, сколько они платили при высокой ставке. А сейчас выросли цены и выросла ставка. Естественно, рынок будет отыгрывать ситуацию назад. Если ставка не опустится, точно опустятся цены», - сказал Апрелев.
По его словам, грядущее снижение цен связано со снижением платежеспособности россиян.
«В апреле выдали в три раза меньше ипотечных кредитов, чем в марте. Отсутствие интереса к ипотечному кредитованию неизбежно приведет к тому, что спрос будет и дальше снижаться. Большинство аналитиков прогнозирует, что с лета будет снижение цен, связанное со снижением платежеспособного спроса. Строить больше, чем строили, в данной истории можно только в том случае, если можно будет продавать дешевле», - указал эксперт.
По его словам, выход из ситуации все же есть.
«С учетом того, что строительная себестоимость растет, также как стоимость ипотеки и проектного финансирования, есть только одна возможность снижения себестоимости – снижение стоимости земельных участков под строительство. Если местные власти хотят сохранить темпы строительства хотя бы на прежнем уровне, им надо будет работать с инвесторами и девелоперами, и продавать земельные участки дешевле, чем они сейчас выставляются на торги», - считает вице-президент российской Гильдии риелторов.
При этом Апрелев усомнился в правдоподобности официальных цифр, высказав мнение, что обещанные 100 млн квадратов смогут «нарисовать».
«Основным драйвером покупательского спроса на рынке строительства всегда являлась ипотека. В сегодняшней ситуации, когда ипотека в полтора раза дороже, а доходы населения не растут, этот прогноз (Минстроя - прим. НСН) достаточно оптимистичный. Вопрос в другом – насколько фактические цифры, которые приводят регионы и Минстрой, реально соответствуют тому, что на самом деле строится. Прошлогодняя цифра 90 миллионов, о которой доложили президенту и которая использовалась во всех документах, у меня вызывает вопросы. Ни одной промежуточной цифры ввода объектов в эксплуатацию страна не видела, прозвучала только итоговая цифра. Ну а сейчас 100 миллионов могут нарисовать, наверное», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
С 1 мая ставка по льготным ипотечным кредитам на квартиры в новостройках снижена в России с 12% до 9%.
Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков говорил НСН, что снижении ставки по льготной ипотеке, инициированное президентом РФ Владимиром Путиным, может вернуть россиян в «зону комфорта».
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