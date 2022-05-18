Заммэра Ефимов: В Москве выросло число льготных ипотечных кредитов
Москва сохранила лидерство в стране по выданным ипотечным кредитам с показателем в 23,6% от общей суммы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В апреле, несмотря на общее снижение интереса к ипотеке, заметно выросло число выданных льготных кредитов.
«В апреле 2022 года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов общим объемом 8,2 миллиарда рублей, что на 34% больше показателей марта. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше полутриллиона рублей», – рассказал вице-мэр.
В целом за первые четыре месяца 2022 года столичное управление Росреестра зарегистрировало 39 529 договоров ипотечного жилищного кредитования, что сопоставимо со значением прошлого года и на 43,8% выше показателя за январь-апрель 2020 года.
Общее число оформленных ипотечных договоров в апреле стало наименьшим с января прошлого года. Выдано только 7997 договоров ипотечного жилищного кредитования, что меньше, чем в марте и чем в апреле 2021 года. Такое снижение было ожидаемым на фоне рекордных показателей прошлого года: тогда действовали меры поддержки рынка, а в 2022 году условия выдачи льготной ипотеки были пересмотрены, объяснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
«В свою очередь, новые принятые правительством антикризисные меры, которые могут поддержать спрос и отрасль в целом, а также снижение ключевой ставки в конце апреля еще не успели отобразиться на статистических данных», – объяснил он.
С 2020 года действовала программа льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% годовых. Весной 2022 года на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ планку по льготной ипотеке подняли до 12% годовых, по мере стабилизации обстановки снизили до 9%.
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