«iPhone, видеочипы и Switch»: Техноблогеры назвали самые ожидаемые гаджеты 2025 года
iPhone 17 Air может стать самым дорогим за всю историю компании, а новое поколение видеочипов от NVIDIA покажет, насколько большой будет скачок в производительности, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Валентин Петухов.
В январе-феврале ожидается выход нового поколения видеочипов от NVIDIA, в 2025 году также выйдет компактная консоль Switch от Nintendo и iPhone 17 Air, рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) в разговоре с НСН.
«Все пока в рамках уже существующих девайсов, мы просто получим их новые версии. Например, в январе-феврале ожидается новое поколение видеочипов от NVIDIA – это RTX 5090, флагманская модель. Будет любопытно узнать, насколько большой скачок будет в производительности, потому что по сравнению с прошлым поколением прошло уже много времени. Также мы ждем, конечно же, в игровой индустрии – второе поколение компактной консоли Switch от Nintendo. И, возможно, здесь Xbox чем-то ответит, потому что в конце 2024 года Sony показал PlayStation 5 Pro, а Microsoft ничем не ответил. Возможно, стоит ожидать каких-то анонсов в 2025 году. Что касается мобильной техники, то больших интересных решений пока не ожидается. У Apple все самое интересное уезжает на 2026 год – это и MacBook с LED-экранами и складные девайсы. У других компаний по ощущениям все пока на тех же рельсах, но по старой схеме чуть лучше, чуть быстрее, чуть краше», - сказал Петухов.
Он отметил, что процесс внедрения всех инноваций в мире немного замедлился после пандемии, подорожала разработка.
«Эхо 2020 пандемийного года спустя пять лет еще ощущается. Процесс внедрения всех инноваций несколько замедлился, подорожала разработка. И в целом сейчас каждый год ждать чего-то интересного не приходится. Apple Vision Pro, который вышел в начале 2024 года, возможно, получит какое-то обновление в более доступном исполнении. Новую версию пока тоже ждать не приходится, но, возможно, будет какое-то промежуточное решение, которое сделает гарнитуру смешанной реальности чуть более доступной», - указал собеседник агентства.
В декабре прошлого года профильный инсайдер и репортер агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple в 2025 году представит iPhone 17 Air, который станет самым тонким за всю историю. Отмечалось, что толщина iPhone 17 Air составит около 6,25 мм. Петухов допустил, что такой iPhone может стать самым дорогим за всю историю компании.
«По поводу iPhone 17 Air ходит много противоречивых слухов: говорят, что будет очень маленькая батарейка, и будет один динамик в силу габаритов, и, конечно, из-за толщины много каких будет нюансов. Нужно понимать, что изначально это устройство делается как некое имиджевое, а такие девайсы всегда были полны компромиссов. Если что-то из этого подтвердится, думаю, что индустрию и покупателей это не испугает. Что касается отсутствия классических SIM-карт, то это уже давно не новость в мире. Сейчас iPhone продаются для разных рынков в разных конфигурациях. Например, для Китая – две физические SIM-карты, для Европы и некоторых еще рынков – SIM плюс eSIM, а в Америке исключительно eSIM-устройства. Вопрос, наверное, будет только с ценой, потому что в силу таких интересных решений, а также позиционирования, очевидно, это будет самый дорогой iPhone в истории. Учитывая, iPhone 16 Pro Max стоит в районе 150 и выше тысяч рублей, iPhone 17 Air будет улетать куда-то за цифру в 200 тысяч», - сказал он.
Также эксперт выразил надежду, что в 2025 году выйдет российский смартфон «Р-ФОН».
«В отдельную категорию я вынес бы российские компании, которые из года в год продолжают радовать присутствием на рынке технологических устройств. Это и «Яндекс», и «Сбер», и многие другие. Возможно, выйдет «Р-ФОН» все-таки. Это действительно первый российский смартфон, который по факту таковым и является. И я надеюсь, что и «Яндекс», и «Сбер» продолжат расширять линейки устройств, и к уже имеющимся умным колонкам, умным телевизорам добавятся новые продуктовые категории. От российских компаний я жду самых интересных решений. В глобальном смысле они, конечно, не будут являться чем-то из ряда вон выходящим. Но для нашего рынка это будут интересные продукты, будет любопытно посмотреть, как они себя покажут в 2025 году», - добавил Петухов.
В свою очередь ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН среди самых ожидаемых новинок 2025 года также назвал новое поколение видеокарт от NVIDIA и чипы AMD.
«В 2025 году появится новое поколение видеокарт NVIDIA, которое будет быстрее и лучше. Также на компьютерах появятся гибридные процессоры с очень мощной графикой, то есть типа того, что сейчас Apple делает – чипы М4. То есть, будет одновременно и центральный процессор, и графика высокого уровня, которая будет и рабочие задачи тянуть, и игры – это чипы AMD. Это, пожалуй, главные новинки, которые я жду в 2025 году», - сказал он.
Вместе с тем Корнейчук, говоря о технологических трендах 2025 года, отметил, что будет происходить дальнейшее увеличение количества ARM-чипов, а нейросети будут создавать все более реалистичные видео и фото.
«Но если мы говорим о трендах, то будет дальнейшее увеличение количества ARM-чипов на Windows для простых компьютеров. Это ARM, но это именно для ПК, для ноутбуков, для настольных систем. Ну и искусственный интеллект, нейросети. Не жду, что появится принципиально новый тип нейросетей типа AGI, то есть общий искусственный интеллект. Но жду, что нейросети будут делать лучше, будут создавать более реалистичные видео и фото», - добавил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, что попадающие на отечественный рынок «серые» смартфоны опасны своим низким качеством и тем, что могут не заработать на территории России из-за установленных производителем ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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