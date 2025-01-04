«iPhone, видеочипы и Switch»: Техноблогеры назвали самые ожидаемые гаджеты 2025 года

Он отметил, что процесс внедрения всех инноваций в мире немного замедлился после пандемии, подорожала разработка.

«Эхо 2020 пандемийного года спустя пять лет еще ощущается. Процесс внедрения всех инноваций несколько замедлился, подорожала разработка. И в целом сейчас каждый год ждать чего-то интересного не приходится. Apple Vision Pro, который вышел в начале 2024 года, возможно, получит какое-то обновление в более доступном исполнении. Новую версию пока тоже ждать не приходится, но, возможно, будет какое-то промежуточное решение, которое сделает гарнитуру смешанной реальности чуть более доступной», - указал собеседник агентства.

В декабре прошлого года профильный инсайдер и репортер агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple в 2025 году представит iPhone 17 Air, который станет самым тонким за всю историю. Отмечалось, что толщина iPhone 17 Air составит около 6,25 мм. Петухов допустил, что такой iPhone может стать самым дорогим за всю историю компании.

«По поводу iPhone 17 Air ходит много противоречивых слухов: говорят, что будет очень маленькая батарейка, и будет один динамик в силу габаритов, и, конечно, из-за толщины много каких будет нюансов. Нужно понимать, что изначально это устройство делается как некое имиджевое, а такие девайсы всегда были полны компромиссов. Если что-то из этого подтвердится, думаю, что индустрию и покупателей это не испугает. Что касается отсутствия классических SIM-карт, то это уже давно не новость в мире. Сейчас iPhone продаются для разных рынков в разных конфигурациях. Например, для Китая – две физические SIM-карты, для Европы и некоторых еще рынков – SIM плюс eSIM, а в Америке исключительно eSIM-устройства. Вопрос, наверное, будет только с ценой, потому что в силу таких интересных решений, а также позиционирования, очевидно, это будет самый дорогой iPhone в истории. Учитывая, iPhone 16 Pro Max стоит в районе 150 и выше тысяч рублей, iPhone 17 Air будет улетать куда-то за цифру в 200 тысяч», - сказал он.

Также эксперт выразил надежду, что в 2025 году выйдет российский смартфон «Р-ФОН».

«В отдельную категорию я вынес бы российские компании, которые из года в год продолжают радовать присутствием на рынке технологических устройств. Это и «Яндекс», и «Сбер», и многие другие. Возможно, выйдет «Р-ФОН» все-таки. Это действительно первый российский смартфон, который по факту таковым и является. И я надеюсь, что и «Яндекс», и «Сбер» продолжат расширять линейки устройств, и к уже имеющимся умным колонкам, умным телевизорам добавятся новые продуктовые категории. От российских компаний я жду самых интересных решений. В глобальном смысле они, конечно, не будут являться чем-то из ряда вон выходящим. Но для нашего рынка это будут интересные продукты, будет любопытно посмотреть, как они себя покажут в 2025 году», - добавил Петухов.

В свою очередь ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН среди самых ожидаемых новинок 2025 года также назвал новое поколение видеокарт от NVIDIA и чипы AMD.

«В 2025 году появится новое поколение видеокарт NVIDIA, которое будет быстрее и лучше. Также на компьютерах появятся гибридные процессоры с очень мощной графикой, то есть типа того, что сейчас Apple делает – чипы М4. То есть, будет одновременно и центральный процессор, и графика высокого уровня, которая будет и рабочие задачи тянуть, и игры – это чипы AMD. Это, пожалуй, главные новинки, которые я жду в 2025 году», - сказал он.