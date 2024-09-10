Инновации или разочарование? Эксперты по гаджетам поспорили об IPhone 16

«Компания сделала пару сюрпризов. В первую очередь, в линейках IPhone 16 и IPhone 16 Pro появилась специальная сенсорная кнопка, которая позволяет включать камеру, комфортно контролировать съемку и переключать режимы. Такого решения на рынке до этого не было. Оно может ускорить процесс съемки и подарить большую свободу в плане творчества и фотографам, и видеографам. В остальном все было вполне ожидаемо. Если разбирать телефоны по мелочам, то начинаются интересные инновации. Например, IPhone закрепляет за собой лидерство в видеосъемке, потому что представлена возможность записывать видео в 4К 120 fps, что однозначно понравится всем, кто занимается видео. Сильно проработали микрофоны, добавили нейросетевые возможности работы со звуком на телефоне. Такого пока из конкурентов никто не предлагает. Большой упор был сделан на Apple Intelligence. Но тут есть нюанс, что это будет запущено только в лучшем случае в каких-то отдельных странах на основных рынках Apple. Поэтому, к сожалению, мы этими функциями в полном объеме воспользоваться не сможем. Но в целом обновление серьезное, крепкое», - заявил он.

Его коллега, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech эксперт по гаджетам Илья Корнейчук посчитал, что Apple в этот раз нечем было удивить покупателей. В беседе с НСН он заявил, что не впечатлен.