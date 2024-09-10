Инновации или разочарование? Эксперты по гаджетам поспорили об IPhone 16
Apple в новом смартфоне представила решения, которые еще никто не предлагал, заявил НСН блогер Wylsacom, в то время как эксперт по гаджетам Илья Корнейчук назвал презентацию «совершенно» скучной.
Презентацией новой линейки IPhone 16 компания Apple закрепила за собой лидерство в видеосъемке и мощности процессора, новые решения порадуют и фотографов, и видеографов. Об этом НСН заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов).
Накануне компания Apple представила миру новую линейку – IPhone 16 и IPhone 16 Pro. У новинок будет более мощный процессор, разрешение основной камеры составит 48Мп, размер экранов - 6,3/6,9 дюймов. Блогер Wylsacom оценил обновление и назвал его «крепким».
«Компания сделала пару сюрпризов. В первую очередь, в линейках IPhone 16 и IPhone 16 Pro появилась специальная сенсорная кнопка, которая позволяет включать камеру, комфортно контролировать съемку и переключать режимы. Такого решения на рынке до этого не было. Оно может ускорить процесс съемки и подарить большую свободу в плане творчества и фотографам, и видеографам. В остальном все было вполне ожидаемо. Если разбирать телефоны по мелочам, то начинаются интересные инновации. Например, IPhone закрепляет за собой лидерство в видеосъемке, потому что представлена возможность записывать видео в 4К 120 fps, что однозначно понравится всем, кто занимается видео. Сильно проработали микрофоны, добавили нейросетевые возможности работы со звуком на телефоне. Такого пока из конкурентов никто не предлагает. Большой упор был сделан на Apple Intelligence. Но тут есть нюанс, что это будет запущено только в лучшем случае в каких-то отдельных странах на основных рынках Apple. Поэтому, к сожалению, мы этими функциями в полном объеме воспользоваться не сможем. Но в целом обновление серьезное, крепкое», - заявил он.
Его коллега, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech эксперт по гаджетам Илья Корнейчук посчитал, что Apple в этот раз нечем было удивить покупателей. В беседе с НСН он заявил, что не впечатлен.
«Меня совершенно не впечатлили новинки Apple. Но это результат презентации. Возможно, при реальном использовании они будут лучше и прикольнее, и нужно самому пощупать их. Они же все-таки стали быстрее. У них теперь выше производительность. Плюс 30 по процессору, плюс 30 к энергоэффективности. Конечно, Apple это любит компенсировать тем, что снижает емкость аккумулятора или экран ставит побольше, и вся энергоэффективность процессора улетает. Плюс 40% по графике, она стала мощнее, появилось аппаратное ускорение трассировки лучей для игр. Надо протестировать, а потом уже делать какие-то выводы. Пока кажется, что совершенно скучная, проходная презентация. Apple не знали, чем нас удивить, и поэтому ничем не стали удивлять», - поделился он.
Ранее китайская компания Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT. Презентация новинки транслировалась в социальной сети Weibo, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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