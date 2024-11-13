Депутат Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России
Устройства корпорации Apple не будут запрещены в России в связи с принятием законопроекта об установке отечественного магазина приложений. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, пишет РИА Новости.
«То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты... он регламентирует равный доступ наших граждан», — подчеркнул парламентарий.
В то же время Горелкин допустил применение штрафных санкций, если кто-то будет нарушать законодательство.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект об установке на смартфоны и планшеты Apple магазина приложений RuStore.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза
- Греф: Сбербанк точно придет в космос
- Депутат Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России
- Россияне опять стали лидерами по покупке жилья в Турции
- ВС России освободили Ровнополь в ДНР
- ВЦИОМ: Треть россиян ожидает «оттепели» в отношениях РФ и США при Трампе
- Хуснуллин: Новых льготных ипотечных программ в России пока не будет
- Песков: Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря
- Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 93% из-за холодов
- За самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штраф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru