Депутат Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России

Устройства корпорации Apple не будут запрещены в России в связи с принятием законопроекта об установке отечественного магазина приложений. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, пишет РИА Новости.

Apple обяжут устанавливать на устройства магазин приложений RuStore

«То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты... он регламентирует равный доступ наших граждан», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Горелкин допустил применение штрафных санкций, если кто-то будет нарушать законодательство.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект об установке на смартфоны и планшеты Apple магазина приложений RuStore.

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ФОТО: Александр Щербак/ТАСС
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