Депутат Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России

«То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты... он регламентирует равный доступ наших граждан», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Горелкин допустил применение штрафных санкций, если кто-то будет нарушать законодательство.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект об установке на смартфоны и планшеты Apple магазина приложений RuStore.

