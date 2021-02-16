Иосифа Пригожина вызвали на допрос по заявлению Сергея Шнурова
Продюсера Иосифа Пригожина вызвали на допрос в полицию по заявлению музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергей Шнурова. Звонок следователя застал Пригожина в Дубае, когда тот проходил лечение от коронавирусной инфекции, пишет издание «Starhit».
«Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию? Сюр!» - передает слова продюсера таблоид.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров обратился в органы правопорядка с заявлением, что продюсер Иосиф Пригожин угрожает его жизни.
Скандал между Пригожиным и Шнуровым разразился после высказываний продюсера о бедности артистов, вызванной отменой и переносами концертов в период распространения коронавирусной инфекции.
Сергей Шнуров это высказывание высмеял в стихотворной форме у себя в Instagram. В дальнейшей перепалке музыкант задел жену Иосифа Пригожина певицу Валерию, что и породило грандиозный скандал со взаимными оскорблениями.
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