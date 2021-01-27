Шнуров подал заявление в полицию на Пригожина

Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров подал заявление в полицию из-за угроз продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Шнурова Алексея Добрынина.

Пригожин в декабре заявил в интервью изданию StarHit, что в конфликте с рок-музыкантом из-за критики супруги продюсера, певицы Валерии, готов дойти до физического воздействия. В частности, Пригожин предупредил, что обидчик Валерии «должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке».

По словам адвоката Шнурова, слова продюсера подпадают под признаки состава преступления по статье «угроза причинения тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по которой - до пяти лет заключения, сообщает РИА ФАН.

Как отметил Добрынин, заявление на Пригожина было подано начальнику столичного главка МВД, ожидается доследственная проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

При этом адвокат подчеркнул, что сам Шнуров «живёт, работает и реагирует на всё происходящее в рамках правового поля».

