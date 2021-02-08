Пригожин рассказал о «восьми днях ада» в Дубае

Продюсер Иосиф Пригожин провёл больше недели в больнице Дубая, куда его госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как рассказал Пригожин в своем Instagram, его экстренно гопистализировали, но в больнице состояние резко ухудшилось. «Меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже», - написал продюсер в своем микроблоге.

Он также добавил, что врачи назначили ему терапию, выводящую организм из цитокинового шторма, реакции иммунной системы организма, способной привести к смерти. Он подчеркнул, что ему пришлось пережить «восемь дней ада».

По словам Иосифа Пригожина, его жена певица Валерия тоже заразилась коронавирусной инфекцией, но перенесла ее в легкой форме.

