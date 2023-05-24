«Инвалиды какие-то?»: Специальный налог для блогеров назвали несправедливым
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила в эфире НСН, что блогеры ничем не отличаются от предпринимателей, а мошенники есть везде.
Несправедливо вводить специальный налог на деятельность в интернете, закон должен быть единым для всех, заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН. По ее словам, деятельность блогеров не отличается от деятельности предпринимателей.
Совет Федерации предложит правительству рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности физических лиц и организаций в интернете, в том числе и блогеров. Берек удивилась такой идее и «предложила» ввести свой налог для космонавтов и рыбаков.
«Это несправедливая и бессмысленная инициатива, видимо, сделанная просто, чтобы создать какую-то видимость деятельности. Давайте сделаем тогда налогообложение для космонавтов одно, для рыбаков другое, что это такое? Есть закон, есть налоги, какие вопросы? Давайте сделаем отдельные места для блогеров в кинотеатрах и автобусах. Профессии блогера нет, определения нет, они инвалиды какие-то? Непонятно, с чем связана инициатива. Инфомошенники – это не такая большая доля всех игроков рынка. Недобросовестные предприниматели будут уходить от налогов, как уходили, блогеры или еще кто-то. Есть мошенники, это категория», - объяснила Берек.
Собеседница НСН отметила, что добросовестные блогеры ничем не отличаются от других предпринимателей, которые ведут бизнес и платят налоги.
«Блогеры платят налоги согласно системе налогообложения РФ. Если они самозанятые, они платят соответствующие налоги. Если открыто ИП, они платят налоги упрощенные. Либо они открывают ООО, это полная система налогообложения. Эта история не имеет отношения к блогерству, эта история имеет отношение к предпринимательству. Под блогером все представляют надутую со всех сторон женщину с силиконом, которая продает марафоны мышления и дыхания, сидит на миллиардах, но таких блогеров единицы. Многие ведут коммерческую деятельность, имеют физический товар, получили образование, как любые другие предприниматели. Есть налог - его надо платить, не платишь – садись в тюрьму», - заключила она.
Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов «Радиоточке НСН».
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