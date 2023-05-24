Совфед предложит рассмотреть налогообложение за деятельность в Сети
Совет Федерации предложит кабмину России рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности физических лиц и организаций в интернете, в том числе и блогеров, сообщает ТАСС.
Проект постановления будет принят 24 мая. По словам сенаторов, для реализации инициативы нужно будет подготовить изменения в Налоговый кодекс.
Также парламентарии рекомендовали ФНС выявлять и привлекать к ответственности граждан, уклоняющихся от уплаты налогов за деятельность в Сети, включая блогеров и интернет-тренеров.
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что в качестве главного критерия нужно учитывать опыт работы специалистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru