Совфед предложит рассмотреть налогообложение за деятельность в Сети

Проект постановления будет принят 24 мая. По словам сенаторов, для реализации инициативы нужно будет подготовить изменения в Налоговый кодекс.

Также парламентарии рекомендовали ФНС выявлять и привлекать к ответственности граждан, уклоняющихся от уплаты налогов за деятельность в Сети, включая блогеров и интернет-тренеров.

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что в качестве главного критерия нужно учитывать опыт работы специалистов.

