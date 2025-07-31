«Россия во всем права»: Медведев ответил на критику Трампа

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Ранее американский лидер назвал Медведева «неудачным бывшим президентом», посоветовал следить за словами и предупредил о заходе на «очень опасную территорию», напоминает «Свободная пресса».

Российский политик отреагировал на угрозы Трампа, обратив внимание, что тот высказался в социальной сети Truth, которой «запретил работать» в России.

«Если какие-то слова бывшего президента... вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также ответил на слова о «заходе на опасную территорию», предложив лидеру США вспомнить свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах» и об опасности «несуществующей в природе “мертвой руки“» («Мертвая рука», или система «Периметр» — используемый Россией комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный СССР в период холодной войны. - НСН).

