«Россия во всем права»: Медведев ответил на критику Трампа
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Ранее американский лидер назвал Медведева «неудачным бывшим президентом», посоветовал следить за словами и предупредил о заходе на «очень опасную территорию», напоминает «Свободная пресса».
Российский политик отреагировал на угрозы Трампа, обратив внимание, что тот высказался в социальной сети Truth, которой «запретил работать» в России.
«Если какие-то слова бывшего президента... вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», - подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза также ответил на слова о «заходе на опасную территорию», предложив лидеру США вспомнить свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах» и об опасности «несуществующей в природе “мертвой руки“» («Мертвая рука», или система «Периметр» — используемый Россией комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный СССР в период холодной войны. - НСН).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru