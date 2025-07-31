В Тюмени мужчина угнал грузовик и повредил девять автомобилей

Мужчина в Тюмени угнал грузовик с территории предприятия, откуда был уволен ранее, и повредил девять машин. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел накануне около полуночи (22.00 мск). По предварительным данным, 38-летний мужчина проник на территорию предприятия и угнал грузовик Shacman.

«Проезжая по территории предприятия, задел одну из машин… вынес грузовиком ворота, которые упали на стоящий рядом автомобиль. Через несколько кварталов въехал в забор и ворота одной из организаций, после побил семь автомобилей», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Предварительно, мужчина находился под действием наркотиков, его госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Саратовской области 13-летний мальчик за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в дерево. Несовершеннолетний водитель погиб, сообщает РЕН ТВ.

