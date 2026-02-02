Песков назвал украинское урегулирование сложным процессом

Урегулирование украинского конфликта - это сложный и многовекторный процесс. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Переговоры в Турции и ОАЭ разные по своей сути

По его словам, в ходе обсуждений по каким-то вопросам произошло сближение позиций.

«Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там ещё сближение констатировать нельзя», - заключил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о серьёзных подвижках в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
