Интернет-омбудсмен выступил за бумажные трудовые книжки

«Надо сказать, я сторонник всего цифрового, однако считаю, что то, что привычно и удобно человеку, должно оставаться таковым, а IT-системы должны подстраиваться под потребности человека. И если нам хочется, чтобы у нас была трудовая книжка в бумажном носителе, да имеем право. А параллельно государство может вести любые базы данных, которые ему нужны. Делайте информационные системы, но дайте нам возможность взаимодействовать с ними в том виде, в котором мы привыкли и хотим», – сказал он.

Также Мариничев в беседе с НСН объяснил, почему нельзя использовать мессенджеры в рабочих целях.

