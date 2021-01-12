Интернет-омбудсмен выступил за бумажные трудовые книжки
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН отметил, что IT-системы должны подстраиваться под потребности человека.
Более половины россиян решили продолжить вести трудовую книжку в бумажном варианте, сообщает Минтруд.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью НСН отметил, что IT-системы должны подстраиваться под потребности человека, а не менять его привычки.
«Надо сказать, я сторонник всего цифрового, однако считаю, что то, что привычно и удобно человеку, должно оставаться таковым, а IT-системы должны подстраиваться под потребности человека. И если нам хочется, чтобы у нас была трудовая книжка в бумажном носителе, да имеем право. А параллельно государство может вести любые базы данных, которые ему нужны. Делайте информационные системы, но дайте нам возможность взаимодействовать с ними в том виде, в котором мы привыкли и хотим», – сказал он.
Также Мариничев в беседе с НСН объяснил, почему нельзя использовать мессенджеры в рабочих целях.
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